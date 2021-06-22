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Новые подробности дополнения по «Пиратам Карибского моря» для Sea of Thieves за несколько часов до релиза

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В Сети появилось много новой информации, посвящённой A Pirate’s Life — дополнению для сетевого пиратского экшена Sea of Thieves, посвящённому киносериалу «Пираты Карибского моря». Например, достаточно масштабные заметки опубликовали издания Eurogamer и IGN, о самом интересном мы сейчас расскажем.

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Сходу отметим, что в дополнении появится не только Джек Воробей и Дэйви Джонс, но также и другие персонажи вселенной. Как вы помните, в первых двух трейлерах Джек Воробей говорил голосом актёра, который старательно изображал из себя Джонни Деппа. Разумеется, последнего к озвучке не привлекали, легендарного героя озвучил Джаред Батлер (не путать с Джерардом Батлером).

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Разработчики вдохновлялись не только фильмами Disney, но и аттракционами, по которым они и были сняты. Джек Воробей как персонаж порадует своей проработанностью и живостью: он сможет оценить таланты игрока и отслеживать количество ресурсов на корабле.

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В сюжетном плане A Pirate’s Life будет посвящено сокровищу под названием Золотой ключ. Авторы готовят пять длинных цепочек квестов, на прохождение которых придётся потратить не менее 8 часов. За прохождение каждой отдельно взятой цепочки группе игроков выдадут ценную награду. Разумеется, костюм Джека Воробья раздобыть тоже получится. Прохождение сюжета A Pirate’s Life обещают сделать максимально комфортным.

Запуск цепочки квестов организуют прямиком из главного меню, всё действо перенесут в ограниченные зоны, недоступные для других игроков. Всего запланировано три дополнительные локации со своими секретами, вот их названия: «Море проклятых», которое расскажет о снах и кошмарах пиратов, «Могила моряка» с таверной и «Затонувшее королевство» с уникальными врагами.

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Новые противники станут появляться не только на локациях из A Pirate’s Life. Игрокам могут уже сейчас начать готовиться ко встрече с призраками, стаями сирен и новым кракеном.

Релиз A Pirate’s Life для экшена Sea of Thieves должен состояться уже сегодня. У проекта, кстати, очень хороший рейтинг в Steam — аж 90% на основании более 113 тысяч отзывов. Размещение в магазине Valve положительно сказалось на популяризации детища Rare.

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Сейчас у АМД преимущество в техпроцесса, потому что Полюрисы от АМД шли на самсунговском техпроцессе, по лицензии для Глоуфо. И вышли аццкие печки. Сейчас у Хуанга печки такого ж плана, 3060 жрет как ...
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Блин, хоть майнить начинай.
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sevik68
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Pushnoy Alexander
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Да кому нужны ваши карты за 200 тысяч, ждем 60к максимум за 3080
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Артёмка
00:26
Так а почему не выгодно то? Общий хэшрейт упал в половину значить твой вклад в общий хэшрейт вырос в 2 раза. И то что цены упали в теже 2 раза общей картины не поменяло. Или я где-то ошибся?
Некоторые видеокарты в Китае подешевели в 3 раза после полной остановки майнинговых ферм
VRoman
00:16
А если они пойдут другим путём? Добавят чип кэша не станут опускать цены? Пока процессоры 5000й линейки расходятся как горячие прирожки официального снижения цен ожидать не стоит.
Intel будет выпускать больше процессоров, чем сможет продать
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