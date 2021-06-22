Новые подробности дополнения по «Пиратам Карибского моря» для Sea of Thieves за несколько часов до релиза
В Сети появилось много новой информации, посвящённой A Pirate’s Life — дополнению для сетевого пиратского экшена Sea of Thieves, посвящённому киносериалу «Пираты Карибского моря». Например, достаточно масштабные заметки опубликовали издания Eurogamer и IGN, о самом интересном мы сейчас расскажем.
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Сходу отметим, что в дополнении появится не только Джек Воробей и Дэйви Джонс, но также и другие персонажи вселенной. Как вы помните, в первых двух трейлерах Джек Воробей говорил голосом актёра, который старательно изображал из себя Джонни Деппа. Разумеется, последнего к озвучке не привлекали, легендарного героя озвучил Джаред Батлер (не путать с Джерардом Батлером).
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Разработчики вдохновлялись не только фильмами Disney, но и аттракционами, по которым они и были сняты. Джек Воробей как персонаж порадует своей проработанностью и живостью: он сможет оценить таланты игрока и отслеживать количество ресурсов на корабле.
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В сюжетном плане A Pirate’s Life будет посвящено сокровищу под названием Золотой ключ. Авторы готовят пять длинных цепочек квестов, на прохождение которых придётся потратить не менее 8 часов. За прохождение каждой отдельно взятой цепочки группе игроков выдадут ценную награду. Разумеется, костюм Джека Воробья раздобыть тоже получится. Прохождение сюжета A Pirate’s Life обещают сделать максимально комфортным.
Запуск цепочки квестов организуют прямиком из главного меню, всё действо перенесут в ограниченные зоны, недоступные для других игроков. Всего запланировано три дополнительные локации со своими секретами, вот их названия: «Море проклятых», которое расскажет о снах и кошмарах пиратов, «Могила моряка» с таверной и «Затонувшее королевство» с уникальными врагами.
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Новые противники станут появляться не только на локациях из A Pirate’s Life. Игрокам могут уже сейчас начать готовиться ко встрече с призраками, стаями сирен и новым кракеном.
Релиз A Pirate’s Life для экшена Sea of Thieves должен состояться уже сегодня. У проекта, кстати, очень хороший рейтинг в Steam — аж 90% на основании более 113 тысяч отзывов. Размещение в магазине Valve положительно сказалось на популяризации детища Rare.
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