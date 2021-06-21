Разработчики из студии GS Game World дали понять, что для трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2, который был продемонстрирован на выставке E3 2021, параметры искусственного интеллекта врагов специально были установлены на низкой отметке. Делалось это для повышения эффекта зрелищности — соответствующее заявление было сделано в рамках специального прямого эфира. Конечно же, в финальной версии игры пользователь сможет установить нужный уровень интеллекта врагов.

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В рамках всё того же стрима было объявлено, что поездки на транспорте во втором «Сталкера» вновь не предусмотрены. Причины этому просты: по задумке авторов, перемещение по Зоне должно быть осторожным и неспешным. Собственно, нечто подобное мы слышали и в отношении первой части.

Наконец, у нас появилась совсем уж необязательная новость, о которой можно было умолчать, но «почему бы и нет». Рэпер Моргернштерн в подкасте «Без души» Данилы Поперечного заявил, что смог договориться с разработчиками по поводу тестирования клиента игры. Сей эпатажный персонаж также не исключает возможности партнёрской интеграции на взаимовыгодных условиях с GSC Game World. Из того же подкаста мы также узнали, что Данила Поперечный в свои 16 лет жил в Киеве и занимался тестированием «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», за эту деятельность ему в лучшие месяцы платили по 500 долларов. Живите теперь с этой информацией.

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Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 должна появиться в продаже 28 апреля 2022 года на PC и Xbox Series X|S.