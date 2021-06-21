Death Stranding Director’s Cut получила возрастной рейтинг для PlayStation 5
Полторы недели назад в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2021 Хидео Кодзима представил трейлер «режиссёрской» версии Death Stranding. Подробностей данной версии до сих пор нет, однако, похоже, опасения подтверждаются, и выйдет она исключительно на PlayStation 5, обойдя стороной PC. Сегодня на портале североамериканского рейтингового агентства ESRB была обнаружена соответствующая страничка с указанием единственной платформы — PlayStation текущего поколения.
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Во время презентации Кодзима пообещал, что в скором времени поделится всеми подробностями «режиссёрской» версии своего «крайнего» творения. Насколько растяжимым является понятие «скоро» в представлении японского геймдизайнера, покажет, простите за каламбур, время.
Рискнём предположить, что в состав Director’s Cut войдёт некий дополнительный сюжетный контент и/или нововведения в плане игрового процесса. По крайней мере, в «режиссёрских» версиях других игр разработчики поступают именно так.
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