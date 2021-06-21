Полторы недели назад в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2021 Хидео Кодзима представил трейлер «режиссёрской» версии Death Stranding. Подробностей данной версии до сих пор нет, однако, похоже, опасения подтверждаются, и выйдет она исключительно на PlayStation 5, обойдя стороной PC. Сегодня на портале североамериканского рейтингового агентства ESRB была обнаружена соответствующая страничка с указанием единственной платформы — PlayStation текущего поколения.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Во время презентации Кодзима пообещал, что в скором времени поделится всеми подробностями «режиссёрской» версии своего «крайнего» творения. Насколько растяжимым является понятие «скоро» в представлении японского геймдизайнера, покажет, простите за каламбур, время.

Рискнём предположить, что в состав Director’s Cut войдёт некий дополнительный сюжетный контент и/или нововведения в плане игрового процесса. По крайней мере, в «режиссёрских» версиях других игр разработчики поступают именно так.