Стартовала церемония открытия Summer Game Fest, в рамках которой нас ждёт много анонсов вообще и несколько достойных внимания — в частности. На фестиваль посредством видеосвязи прибыл Хидео Кодзима, много рассказывал про обстановку в Токио и о том, как пандемия повлияет на дальнейшую работу игровой индустрии, а под занавес своего общения с ведущим церемонии Джеффом Кили анонсировал Death Stranding Director’s Cut.

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В первом трейлере «режиссёрской» версии Death Stranding присутствует масса отсылок к серии Metal Gear Solid, однако что это всё означает, и что вообще включено в состав обновлённого издания проекта, пока не сообщается. Скорее всего, дело ограничится неким дополнительным контентом, как это обычно бывает в подобных изданиях игр.

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Когда Death Stranding Director’s Cut поступит в продажу, также не уточняется; есть только многозначительное «скоро» и единственная платформа — PlayStation 5. Возможно, речь идёт о простом «некстгенном» обновлении.