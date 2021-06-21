Энтузиаст сравнил графику в Metro Exodus Enhanced Edition на PC и консолях — PC-версия закономерно самая технологичная
На прошлой неделе до консолей PlayStation 5 и Xbox Series наконец-то добралась вышедшая на PC ещё в начале мая графически улучшенная версия Metro Exodus с подзаголовком Enhanced Edition. Естественно, энтузиасты-счастливчики, обладающие всеми современными консолями и высокопроизводительными игровыми компьютерами, принялись сравнивать получившиеся «картинки» в поисках различий.
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Так, энтузиаст ElAnalistaDeBits провёл наглядное сравнение реального рабочего разрешения, дальности прорисовки, качества теней, текстур и отражений. Эксклюзивно для консольных версий также были проведены сравнения времени загрузки игры и частоты кадров.
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По итогу выяснилось то, что в подтверждениях, в общем-то, не нуждалось: наиболее красивой и во всех аспектах более совершенной версией Metro Exodus Enhanced Edition является вариант для PC. Согласно описанию, ElAnalistaDeBits тестировал PC-версию Metro Exodus Enhanced Edition на компьютере с графическим ускорителем GeForce RTX 3080 в 4K-разрешении с включённой технологией DLSS в режиме качества. Все консоли уверенно удерживают заданный фреймрейт в 60 кадров в секунду — лишь изредка Xbox Series «проседают» на 1—2 кадра, а вот по скорости загрузки PS5 уступает своим конкуренткам из Xbox-лагеря.
Напомним, что Enhanced Edition — это масштабно графически улучшенная версия Metro Exodus, для воспроизведения которой в обязательном порядке требуется ускоритель с поддержкой трассировки лучей. Многие журналисты даже назвали данную версию Metro Exodus первым в полной мере задействующим рейтрейсинг игровым проектом.
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