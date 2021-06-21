Bethesda работает над перезапуском Quake с женским протагонистом — так утверждает инсайдер
В Сети появились слухи о том, что студия Bethesda Softworks работает над перезапуском Quake. Соответствующая информация была обнародована в новом выпуске подкаста The XboxEra известным инсайдером Ником Бейкером, который известен под псевдонимом Shpeshal Ed.
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Болтливый любитель слухов утверждает, что основным разработчикам перезапуска Quake является id Software, помощь ей оказывает MachineGames. Напомним, последняя хорошо потрудилась над перезапуском серии Wolfenstein, эти люди знают толк в шутерных механиках.
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В новом Quake главным героем станет персонаж женского пола, для проекта прорабатываются сюжетный режим и мультиплеер. В данный момент последним проектом в именитой некогда серии принято считать Quake Champions — аренный шутер, который собрал неплохие отзывы, но приблизиться к успеху легендарной Quake 3 Arena не смог. В Steam у это проекта есть 72% рейтинга на основании более 32 тысяч отзывов.
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