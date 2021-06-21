E3-видеоролик Starfield был полностью создан на движке игры
На прошедшей E3 2021 разработчики из Bethesda в рамках своей совместной конференции с Xbox, частью которой они теперь являются, наконец-то показали первый осмысленный трейлер своей многообещающей космической ролевой игры Starfield. Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард сразу отметил, что трейлер создан на движке игры, однако высококлассная игра света, а также в целом его высокое качество подтолкнули игроков к мысли, что без CGI-постобработки здесь не обошлось.
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И тут с комментарием выступил художник по свету в Bethesda Game Studios Кит Бельтрамини, который подтвердил, что E3-трейлер Starfield от начала и до конца создан на движке Creation Engine 2, не применяя никаких дополнительных графических инструментов и постобработки.
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Безусловно, ожидать такого уже уровня графики непосредственно в Starfield не стоит. Тем более что игровые движки уже много лет как способны воспроизводить фотореалистичные картинки. Вопрос лишь: а надо ли это повсеместно в играх и есть ли у среднестатистического геймера финансовая возможность приобретать соответствующего уровня производительности графические ускорители.
Релиз Starfield назначен на 11 ноября 2022 года.
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