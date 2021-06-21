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При создании Psychonauts 2 разработчикам из Double Fine не пришлось «кранчить»

А неплохо бы покранчить иногда. Глядишь, 6 лет игру после анонса ждать не пришлось бы.
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Тема с защитой прав несчастных и обездоленных разработчиков игр периодически всплывает в новостях. То домогательствам со стороны коллег подвергаются, то «кранчить» (работать сверх положенной по закону нормы в день) заставляют. Ужас, летящий на крыльях ночи! Как хорошо, что студии Double Fine удалось избежать этих негативных явлений: в частности, намедни старший продюсер компании Кевин Джонсон в своём Twitter заявил, что при создании Psychonauts 2 разработчикам удалось полностью обойтись без переработок.

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Стоит отметить, что данная неторопливость и забота о трудовой атмосфере в Double Fine уже стоила нам кучи времени: Psychonauts 2 была анонсирована, на минуточку, в конце 2015 года, и с тех пор пережила несколько переносов релиза. Лишь совсем недавно — на E3-презентации Xbox — разработчики наконец-то огласили точную дату выхода своего долгостроя: 25 августа.

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