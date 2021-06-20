В том, что The Witcher 3 Wild Hunt — это бессмертный шедевр игровой промышленности, можно убедиться хотя бы по тому факту, что энтузиасты продолжают выпускать для неё свои творения, а в отдельных случаях даже надеяться на то, что они станут основой официальной «некстгенной» версии, которая должна выйти в этом году.

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На днях группа фанатов Digital Dreams опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала, как может выглядеть третий «Ведьмак», если установить на него пятьдесят различных графических модификаций, в том числе и имитацию трассировки лучей посредством специальных шейдеров.

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Важно отметить, что энтузиасты запускали игру в разрешении 8K, поэтому с частотой кадров всё не так радужно, как хотелось бы. В качестве графического ускорителя применялся GeForce RTX 3090, центральным процессором выступил AMD Ryzen 9 3900X на частоте 4,5 ГГц по всем ядрам, а система была оснащена 32 гигабайтами оперативной памяти. Проще говоря, 8K с суперграфикой — это пока (как, впрочем, и всегда) развлечение не для среднестатистического геймера.