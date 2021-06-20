На этой неделе асимметричный хоррор-боевик Dead by Daylight получил новую главу (дополнение), представляющую собой кроссовер (совместное творение) с серией Resident Evil. Хотя народная любовь к Resident Evil велика, но результат, который данная глава продемонстрировала в свежем чарте продаж, всё равно оказался неожиданным: она стартовала сразу же с первого места.

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В целом десятка лидеров чарта на уходящей неделе оказалась в максимальной степени скучной; радует лишь тот факт, что Battlefield 2042 всё ещё входит в «топ» по предзаказам, наглядно демонстрируя заинтересованность сообщества в новой игре серии.

Топ с первого по десятое место на этой неделе выглядит следующим образом: