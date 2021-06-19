Популярный хоррор Phasmophobia пользуется заслуженной популярностью в игровом магазине Steam. У проекта в настоящий момент имеется аж 97% рейтинга на основании более 228 тысяч отзывов. Если вдруг кто пропустил этот проект, то даём небольшую справку. Phasmophobia представляет собой кооперативный онлайн-хоррор, рассчитанный на четырёх человек. Игрок и кампания его друзей примеряют на себя роли исследователей паранормальных активностей. Перед группой ставится цель собрать как можно больше свидетельств паранормальных явлений, для этого каждому игроку выдают в пользование нужное оборудование. Собственно, на поиске паранормальных активностей строится весь геймплей.

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Спустя девять месяцев после выхода Phasmophobia в раннем доступе Steam студия-разработчик Kinetic Games объявила об увеличении штата аж в три раза. Прелесть ситуации состоит в том, что изначально в этой команде числился только один человек, в новом составе Kinetic Games будет насчитывать — совершенно верно — аж три человека. Основатель компании под ником Dknighter объявил о том, что занялся поисками программиста и художника. Будущие единомышленники девелопера станут помогать ему с разработкой новых порций контента и внесением правок в уже выпущенный материал.

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Понять Dknighter можно: он несколько лет корпел над своим бестселлером Phasmophobia, популярность проекта после его выхода заставила энтузиаста пересмотреть своё отношение к необходимости работать в команде.

Ещё до появления программиста и художника в команде разработчик-одиночка подготовил и выпустил для Phasmophobia увесистое обновление. Игра пополнилась новой картой с маленьким домом, в котором нет шкафов или шкафчиков. где можно спрятаться. Соответственно, спрятаться получится только за мебелью. Также в игре появилось два новых ежедневных испытания и два новых призрака: ханту и ёкай.