Игроки провели в редакторе персонажа Cyberpunk 2077 свыше 6 млн часов
CD Projekt RED продолжает публиковать посвящённую Cyberpunk 2077 игровую статистику. То про романтические связи Ви расскажут, то про выбор предыстории, теперь очередь дошла до времени, которое игроки в общей сложности провели на экране редактора своего персонажа. Оказалось, что игроки предпочитали не выбирать варианты по умолчанию и довольно много времени уделяли внешнему виду своего героя. Всего фанаты Cyberpunk 2077 провели в редакторе персонажа 6 360 000 часов.
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Стоит напомнить, что вчера днём Cyberpunk 2077 получила обновление версии 1.23 с массой исправлений и улучшений, а уже 21 июня игра вернётся в продажу в PlayStation Store.
К слову, сейчас в GOG проходит летняя распродажа, в рамках которой Cyberpunk 2077 можно взять с рекордно высокой скидкой — 33 %, или за 1 339 рублей.
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