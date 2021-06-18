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Blizzard установила антирекорд: больше семи месяцев без обновлений World of Warcraft

Но 30 июня этот беспредел закончится.
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World of Warcraft до сих пор пользуется колоссальной популярностью и пока даже не думает отправляться на покой, однако после выпуска аддона Shadowlands в конце ноября разработчики расслабились и не выпускали контентных обновлений своей MMORPG уже больше семи месяцев. По подсчётам энтузиастов, это самый длительный период без поддержки в истории World of Warcraft: для сравнения, весь запланированный контент для дополнения Warlords of Draenor удалось выпустить за 223 дня.

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Бесконечно это, к счастью, продолжаться не будет: несколько часов назад Blizzard объявила о том, что в ночь с 29 на 30 июня состоится релиз обновления 9.1 с подзаголовком Chains of Domination («Цепи Господства»). С обновлением в игре появится новый рейд с Сильваной в качестве финального босса, а также новое подземелье и новая зона Утробы — Кортия, город Тайн. Рейд будет открываться поэтапно с 7 июля по 25 августа.

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Напомним, что дополнение Shadowlands стало самым коммерчески успешным за всю историю World of Warcraft и Blizzard Entertainment в целом.

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