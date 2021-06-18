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Ubisoft провела расширенную демонстрацию геймплея Rainbow Six Extraction

С русскими субтитрами, что немаловажно.
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В рамках своей E3-презентации компания Ubisoft вскользь затронула тему кооперативного боевика Rainbow Six Extraction. Понимая, что с таким подходом интерес к проекту не вызвать, Ubisoft решила спустя несколько дней провести расширенный показ игрового процесса новинки.

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Напомним, что в Rainbow Six Extraction (в русской локализации «Эвакуация») игрокам предстоит сразиться с инопланетными порождениями, известными, как археи. Местные аналоги мутантов, которые будут всячески мешать игрокам выполнять их задачи. Археи подразделяются на уровни и типы, влияющие на их поведение и силу. Без заимствования идей, впрочем, не обошлось: так, отдельные организмы археев выделяют слизь, ускоряющую их передвижение и замедляющую движение наших оперативников, что явно перекликается со способностями зергов из вселенной StarCraft.

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Релиз Rainbow Six Extraction запланирован на 16 сентября на всех актуальных платформах.

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