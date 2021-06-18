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Перенос сохранений Metro Exodus с PS4 на PS5 не предусмотрен

А на Xbox Series предусмотрен частично.
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Сегодня наконец-то состоялся релиз полноценных версий Metro Exodus для PlayStation 5 и Xbox Series. Сопутствующий видеоролик уже опубликован, а счастливые обладатели данных консолей текущего поколения уже могут приступить к прохождению с улучшенной графикой. К сожалению, без неприятных известий не обошлось.

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Как уточняют разработчики из 4A Games, функции переноса сохранений с «пастгенной» версии PlayStation на современную попросту не предусмотрено. Что же касается версии для Xbox Series, то перенос сохранений в ней реализован частично: вы сможете начать прохождение с начала последней открытой главы Metro Exodus — со всей вашей полученной к тому времени экипировкой и оружием. Но вот промежуточный прогресс вроде быстрых и автоматических сохранений перенести не получится.

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Впрочем, унывать не стоит: в консольных версиях Metro Exodus внедрили функцию выбора главы, так что, по сути, на PlayStation 5 она заменит перенос сохранения начала главы. В этом случае вы получите стандартный предусмотренный в этой главе комплект снаряжения и ресурсов.

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