Пандемия отступать даже и не думает, в отдельных регионах России впору говорить о третьей волне, сохраняются и ограничительные меры, а это значит, что различные развлекательные интернет-сервисы в отсутствие привычных способов проведения досуга продолжают пользоваться повышенной (относительно допандемийных реалий) популярностью. Вот и сервис прямых трансляций Twitch не исключение.

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Как передают партнёры Twitch из компаний StreamElements и Rainmaker.gg, в мае этого года суммарное количество просмотров контента на данной площадке перевалило за 2,2 млрд часов. Это абсолютный рекорд в целом и 37-процентный рост по сравнению с маем прошлого года, когда пандемия в большинстве государств ещё только набирала обороты.

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Наиболее популярной категорией на Twitch по-прежнему остаётся «Общение» (Just Chatting), на долю которой в мае пришлось 279 млн часов просмотров. Среди игр лидируют Grand Theft Auto V с 250 млн часов, League of Legends со 168 млн часов и, как ни странно, Valorant с 95 млн часов. Стартовавшая в прошлом месяце Resident Evil Village смогла привлечь достаточно внимания зрителей, чтобы за май её общие просмотры составили 48 млн часов.