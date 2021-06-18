Руководитель Larian Studios, несменный Свен Винке, дал интервью изданию GameSpot, в ходе которого обсуждалась и Baldur’s Gate 3. Эта партийная ролевая игра пребывает на данный момент в раннем доступе Steam, имеет там 88% рейтинга на основании более 36 тысяч отзывов. Выяснилось, что в этом году финальный релиз проекта не состоится.

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Прояснилась также ситуация с контентом для следующего обновления — ничего глобального ждать не стоит. Как отметил Свен Винке, разработчики решили сосредоточиться на правках баланса и добавлении новых функции, о которых больше всего просят фанаты. До настоящего момента самым крупным обновлением для Baldur’s Gate 3 принята считать четвёртый патч, который добавил в игру новый класс друида.

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Фанатам остаётся ждать свежих вестей от Larian Studios и проверять соответствующую страничку в Steam.