На прошедшей выставке E3 разработчики из студии Rare анонсировали DLC для экшена Sea of Thieves, посвящённое «Пиратам Карибского моря». Тогда нам показали трейлер с виртуальной копией Джека Воробья — персонаж даже разговаривал голосом, очень похожим по тембру на тот, что у актёра Джонни Деппа. В заявленном тематическом кроссовере также должны появиться Дейви Джонс, корабль «Летучий голландец» и другие атрибуты киношной серии. А уже сейчас мы можем посмотреть первый геймплейный трейлер DLC.

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Итак, игрокам нужно будет отправиться в новое приключение, открыть для себя новые локации с заданиями и секретными местами. Составлять кампанию им будут персонажи из «Пиратов». Будут там и враги, и монстры новые. В общем, всё будет.

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Релиз A Pirate’s Life запланирован на 22 июня. Всем заинтересованным в данном дополнении стоит дождаться специальной трансляции, которая начнётся 20 июня в 21:00 МСК.