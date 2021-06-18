Атмосферная A Plague Tale: Innocence получит некстген-обновление для консолей нового поколения
Разработчики из Asobo Studios совместно с Focus Home Interactive представили улучшенную версию крайне атмосферного и трогающего экшена A Plague Tale: Innocence. Речь в данном случае идёт о новых версиях для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5. Владельцы консолей предыдущего поколения получат бесплатные некстген-обновления, если что.
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Заявлена поддержка 4K и 60 fps, поддержка улучшенной графики и объёмного звука. Теперь осталось разобраться с датами выхода. A Plague Tale: Innocence для Playstation появится с новой подборкой для обладателей PS Plus. Абсолютно для всех устройств, включая Nintendo Switch, новая версия выйдет 6 июля.
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Напомним, пару дней назад разработчики из Asobo Studios анонсировали продолжение вышеупомянутой приключенческой игры, которое получило название A Plague Tale: Requiem. Проект продолжит историю оригинала, который поражал своей драматической глубиной и свежими дизайнерскими приёмами.
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