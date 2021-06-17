Дневник разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl: новая фракция, локация из «Чистого неба», обвесы для оружия
В рамках расширенной конференции Xbox разработчики из студии GSS представили видеодневник, который в подробностях раскрывает новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Кое-что «засветилось» ещё в трейлере, но сейчас это подтверждено на официальном уровне.
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Так, мы точно знаем, что во втором «Сталкере» появится локация из «Чистого неба». Есть все основания полагать, что в игре появятся локации из всех частей серии. Ещё один важный момент — система модификаций. Она, в лучших традициях современных шутеров, позволяет менять обвесы для оружия «на лету». Тут украинцы передают привет авторам Battlefield 2042. Ну, и про оригинальный Crysis мы всё помним, разумеется.
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В дневнике разработчиков можно увидеть студию по захвату движений для актёров, но это стандартный видеоряд для материалов подобного толка. Пока наибольший интерес в S.T.A.L.K.E.R. 2 вызывает новая фракция, о которой известно не очень много. Например, сами разработчики хотят, чтобы игроки нашли данное формирование самостоятельно. Новой информации по артефактам пока представлен мизер: мы теперь знаем, что главный герой в ролике нашёл «Желе» — он восстанавливает выносливость.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна выйти 28 апреля на PC и Xbox Series X|S.
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