В рамках расширенной конференции Xbox разработчики из студии GSS представили видеодневник, который в подробностях раскрывает новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Кое-что «засветилось» ещё в трейлере, но сейчас это подтверждено на официальном уровне.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

Так, мы точно знаем, что во втором «Сталкере» появится локация из «Чистого неба». Есть все основания полагать, что в игре появятся локации из всех частей серии. Ещё один важный момент — система модификаций. Она, в лучших традициях современных шутеров, позволяет менять обвесы для оружия «на лету». Тут украинцы передают привет авторам Battlefield 2042. Ну, и про оригинальный Crysis мы всё помним, разумеется.

реклама

В дневнике разработчиков можно увидеть студию по захвату движений для актёров, но это стандартный видеоряд для материалов подобного толка. Пока наибольший интерес в S.T.A.L.K.E.R. 2 вызывает новая фракция, о которой известно не очень много. Например, сами разработчики хотят, чтобы игроки нашли данное формирование самостоятельно. Новой информации по артефактам пока представлен мизер: мы теперь знаем, что главный герой в ролике нашёл «Желе» — он восстанавливает выносливость.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна выйти 28 апреля на PC и Xbox Series X|S.