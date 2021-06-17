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Русь и Священная Римская Империя: авторы Age of Empires IV назвали две последние релизные цивилизации

У Руси будет своя сюжетная кампания.
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Коллектив World’s Edge, отвечающий за развитие франшизы Age of Empires внутри Xbox Game Studios, принял участие в Xbox Games Showcase Extended и поведал некоторые подробности того, что следует ожидать фанатам франшизы на релизе Age of Empires IV.

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Как мы уже знаем, на старте продаж в Age of Empires IV будет восемь игровых цивилизаций, и о шести из них — Англии, Франции, Делийском султанате, Китае, Аббасидском халифате и Монголии — мы знаем уже сравнительно давно. Сегодня разработчики решили больше не раздувать тайн из того, из чего не следует, и назвали две последние релизные нации: ими стали Русь и Священная Римская Империя.

Также сегодня разработчики огласили названия двух сюжетных кампаний — «Возвышение Москвы» и «Монгольская империя». Рискнём предположить, что московская кампания будет посвящена освобождению Руси от монголо-татарского ига. То есть, станет «сиквелом» монгольской кампании.

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Об уникальных способностях и юнитах Руси и Священной Римской Империи с нами разработчики сегодня не поделились. Напомним, что каждая цивилизация в Age of Empires IV обладает не просто рядом уникальных способностей и юнитов, но и уникальными геймплейными механиками. Своего рода развитие идеи с европейскими, коренными американскими и азиатскими цивилизациями в Age of Empires III.

Релиз Age of Empires IV запланирован на 28 октября.

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