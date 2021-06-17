Благодаря описанию из страниц в Steam 4X-стратегии Humankind и экшена Guardians of the Galaxy стало известно, что оба этих проекта получат систему защиты Denuvo на релизе.

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Разумеется, фанаты начнут после выхода игр вести разговоры о влиянии данной системы на производительность, а также прикидывать, через сколько дней защита будет удалена. Но это уже повод для другой новости.

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С течением времени игровые издатели действительно удаляют Denuvo из своих игр, после этого они мгновенно оказываются на торрент-трекерах. Есть мнение, что пиратство помогает в продажах хорошим. Какой окажется Humankind — узнаем уже 17 августа. А выход Guardians of the Galaxy намечен на 26 октября.