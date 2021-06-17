Bohemia Interactive продолжает развивать свой реалистичный боевик Arma 3 при помощи программы Creator DLC: сегодня проект получил дополнение под названием CSLA Iron Curtain, действие которого развернётся в альтернативном 1980-м году на границе Чехословакии и ФРГ (Западная Германия).

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Дополнение внедряет в игру крупную карту «Габрета» площадью в 256 квадратных километров с лесами, горными хребтами и живописными долинами. Появятся несколько новых фракций: вооружённые силы США и Чехословакии, а также местные повстанцы. Кроме того, при желании можно будет играть и за гражданских лиц.

Появятся 52 новых представителей наземной и воздушной военной техники, а также 35 новых видов оружия. Девять новых одиночных миссий и девять мультиплеерных сценариев — в наличии.

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Цена вопроса — 449 рублей, а средний пользовательский рейтинг в Steam составляет жалкие 23 %. Игроки жалуются на «копипаст» и малое количество контента.