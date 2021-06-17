В Epic Games Store раздают Overcooked 2 и Hell is Other Demons
Очередной четверг — очередная бесплатная раздача игр в Epic Games Store. К сожалению или к счастью, Epic Games нечасто радует пользователей своего сервиса «мощными» раздачами, ограничиваясь в основном «валежником», а также пусть и небольшими, но очень хорошими проектами. С сегодняшнего дня и вплоть до 24 июня в Epic Games Store можно забрать Overcooked! 2 и Hell is Other Demons.
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Overcooked! 2 представляет собой занимательную соревновательную кулинарную игру, в которой надо успевать готовить различные блюда, преодолевая различные препятствия и решая проблемы.
Hell is Other Demons же — это аркадный платформер с элементами шутера и roguelite, в котором нам предстоит сразиться с демонами и могущественными «боссами» под зажигательное музыкальное сопровождение.
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На следующей неделе в качестве подарков обозначены Horizon Chase Turbo и Sonic Mania.
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