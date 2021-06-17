Дэвид Полфельдт, ветеран студии Ubisoft Massive, проработавший в ней болеее шестнадцати лет, покидает пост её руководителя, рапортует издание Axios со ссылкой на внутренние источники. Как сообщается, Полфельдт первого июля отправится в продолжительный полугодовой отпуск, после чего вернётся в Ubisoft на некую «стратегическую» должность. Что скрывается за данным словосочетанием, впрочем, пока можно гадать, но, очевидно, это высокий руководительский пост.

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Напомним, что расположенная территориально в Швеции Ubisoft Massive (она же Massive Entertainment) ныне оправдывает своё название и является одним из крупнейших коллективов разработчиков Ubisoft. Известна работой над франшизой Tom Clancy’s The Division, а также трудится над Avatar Frontiers of Pandora и неанонсированной игрой по «Звёздным войнам».