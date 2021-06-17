В GOG бесплатно раздают аркаду Absolute Drift
Сервис GOG, принадлежащий хорошо нам всем известной группе CD Projekt, продолжает демонстрировать, что раздавать валежник в качестве подарков может не только Epic Games Store. Несколько минут назад в сервисе в рамках летней распродажи началась раздача посвящённой дрифту и прочим автомобильным «трюкам» аркада Absolute Drift.
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Примечательно, что раздаётся не простое, а Zen-издание игры, в состав которого входят новые события-вызовы, новое обучение, а также улучшенная совместимость с игровыми контроллерами.
Раздача продлится до 19 июня, 16:00 по московскому времени.
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