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Для зомби-шутера Back 4 Blood не предусмотрены оффлайн-матчи с ботами

По крайней мере, на релизе.
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После расширенной демонстрации зомби-шутера Back 4 Blood в Сети отдельные пользователи стали интересоваться дополнительными возможностями, о которых не было заявлено в рамках прошедших игровых мероприятий. Так, пользователь Twitter спросил, можно ли будет в Back 4 Blood поиграть в оффлайн-режиме с ботами. Как оказалось нельзя — разработчики дали понять это чётко и ясно.

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Представители Turtle Rock Studios не исключают возможности появления подобной функции в будущем, но пока для них важно подготовить прочную основу для онлайн-матчей. Ранее, напомним, для Back 4 Blood был анонсирован PvP-режим Swarm: 2 команды по 4 игрока сражаются за чистильщиков или одержимых — точно такой же по задумке и концепции режим был в Back 4 Blood.

Напомним, релиз Back 4 Blood должен состояться 12 октября на PC, Xbox и Playstation. Проект также попадёт с первого дня в сервис Xbox Game Pass. В скором времени онлайн-шутер пройдёт через стадию открытого бета-тестирования, которая пройдёт в период с 12 по 16 августа. Записаться на мероприятие можно здесь.

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