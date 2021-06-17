В эти непростые времена, когда видеоигры стали ещё более действенным способом «побега» в виртуальность из непривлекательной реальности, ценность распродаж в сервисах цифровой дистрибуции только возрастает. И вот, несколько часов назад стали известны сроки проведения летней сезонной распродажи в Steam: она пройдёт с 24 июня по 9 июля. Изначально до этой информации докопался портал SteamDB, затем сама Valve подтвердила её в информационной рассылке своим партнёрам.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

Как обычно, в рамках летней распродажи следует ожидать массу вкуснейших скидок на самые разные проекты, в том числе дорогие и известные. Возможно, именно на этой распродаже нам удастся приобрести игры или сборники, на которые до этого скидки не распространялись вовсе, либо были до истерического смеха незначительными.