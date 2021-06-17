Летняя распродажа в Steam начнётся уже на следующей неделе
В эти непростые времена, когда видеоигры стали ещё более действенным способом «побега» в виртуальность из непривлекательной реальности, ценность распродаж в сервисах цифровой дистрибуции только возрастает. И вот, несколько часов назад стали известны сроки проведения летней сезонной распродажи в Steam: она пройдёт с 24 июня по 9 июля. Изначально до этой информации докопался портал SteamDB, затем сама Valve подтвердила её в информационной рассылке своим партнёрам.
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Как обычно, в рамках летней распродажи следует ожидать массу вкуснейших скидок на самые разные проекты, в том числе дорогие и известные. Возможно, именно на этой распродаже нам удастся приобрести игры или сборники, на которые до этого скидки не распространялись вовсе, либо были до истерического смеха незначительными.
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