Tetris Effect: Connected обзавёлся датой релиза, разработчики обещают реализовать кроссплей между всеми платформами
Разработчики из студии Enhance Games дали понять, что игра Tetris Effect: Connected появится в продаже в июле текущего года на PC, PlayStation и даже VR-системах Oculus. Для обладателей Tetris Effect полагается бесплатное обновление.
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Приставка «Connected» в названии тут непроста, под ней скрываются следующие бонусы:
- режим наблюдателя для матчей среди друзей, он поддерживает до 4 до 6 дополнительных игроков-наблюдателей в зависимости от выбранного сетевого режима;
- поддержка кроссплея между всеми платформами. То есть, владельцы Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Oculus Rift и PС смогут выяснять между собой отношения на игровом поле;
- режим PAL Speed, который преображает игру в европейскую версию Tetris для консоли NES. при его активации намеренно падает частота кадров, ускоряется скорость падения фигур на более поздних уровнях и ускоряется горизонтальное перемещение;
- режим Slow Speed — замедляет геймплей.
Перед введением поддержки кроссплея разработчики Tetris Effect: Connected проведут бета-тестирование, подать заявку на участие в котором можно здесь.
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