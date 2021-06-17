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Tetris Effect: Connected обзавёлся датой релиза, разработчики обещают реализовать кроссплей между всеми платформами

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Разработчики из студии Enhance Games дали понять, что игра Tetris Effect: Connected появится в продаже в июле текущего года на PC, PlayStation и даже VR-системах Oculus. Для обладателей Tetris Effect полагается бесплатное обновление.

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Приставка «Connected» в названии тут непроста, под ней скрываются следующие бонусы:

  • режим наблюдателя для матчей среди друзей, он поддерживает до 4 до 6 дополнительных игроков-наблюдателей в зависимости от выбранного сетевого режима;
  • поддержка кроссплея между всеми платформами. То есть, владельцы Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Oculus Rift и PС смогут выяснять между собой отношения на игровом поле;
  • режим PAL Speed, который преображает игру в европейскую версию Tetris для консоли NES. при его активации намеренно падает частота кадров, ускоряется скорость падения фигур на более поздних уровнях и ускоряется горизонтальное перемещение;
  • режим Slow Speed — замедляет геймплей.

Перед введением поддержки кроссплея разработчики Tetris Effect: Connected проведут бета-тестирование, подать заявку на участие в котором можно здесь.

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