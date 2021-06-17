CD Projekt RED продолжает работать над приведением Cyberpunk 2077 в достойный вид. Несколько минут назад студия сообщила о применении к игре обновления версии 1.23, вносящего несколько десятков исправлений в различных областях.

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В обновлении 1.23 обозначены повышение стабильности и быстродействия игры, исправления ошибок с различными квестами, исправления ошибок в графическом исполнении, а также исправления недочётов в отдельных элементах игрового процесса. В общей сложности обновление 1.23 содержит свыше шестидесяти различных исправлений и «багфиксов».

Напомним, что Cyberpunk 2077 уже признана Sony достаточно доработанной, чтобы вернуться в продажу в PlayStation Store. Недавно руководство студии CD Projekt RED сообщало, что над Cyberpunk 2077 продолжает работать почти половина её коллектива.