Один в поле очень даже воин: эффектный трейлер симпатичного боевика Bright Memory Infinite
E3 2021 закончилась, но её отголоски будут раздаваться в Сети ещё довольно продолжительное время. Один из таких «отголосков» — геймплейный трейлер амбициозного проекта Bright Memory Infinite, эволюционировавшего из небольшой игры-демки в полноценный шутер приемлемой продолжительности. В нижеуказанном трейлере наша главная героиня наглядно демонстрирует, что один боец имеет значение, ловко орудуя как стрелковым оружием, так и энергетическим мечом. Всё верно: Bright Memory Infinite включает в себя элементы слешера.
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Релиз Bright Memory Infinite запланирован на этот год, но пока без конкретной даты. Не будем изображать удивление, если в итоге запуск проекта отложат.
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