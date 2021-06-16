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В Steam стартовал фестиваль, в рамках которого можно опробовать более 700 демоверсий игр

Но всё это инди-проекты, названия которых видны в первый раз.
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
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-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

Как и было обещано ещё на PC Gaming Show, сегодня в Steam стартовал новый виртуальный фестиваль, которому дали название «Играм быть». Мероприятие, в рамках которого все желающие могут опробовать демонстрационные версии находящихся в разработке игр, продлится до следующего вторника, 22 июня, до 20:00 по московскому времени.

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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Важно сразу знать, что подавляющая масса участвующих в фестивале игр — инди-проекты, названий которых вы раньше никогда не встречали. Тем не менее, это не означает, что данные игры плохие; напротив — фестиваль это отличный способ подыскать для себя что-нибудь новенькое и интересное.

В фестивале принимают участие игры самых разных жанров — от боевиков и приключений до платформеров и хорроров.

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