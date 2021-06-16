В Steam стартовал фестиваль, в рамках которого можно опробовать более 700 демоверсий игр
Как и было обещано ещё на PC Gaming Show, сегодня в Steam стартовал новый виртуальный фестиваль, которому дали название «Играм быть». Мероприятие, в рамках которого все желающие могут опробовать демонстрационные версии находящихся в разработке игр, продлится до следующего вторника, 22 июня, до 20:00 по московскому времени.
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Важно сразу знать, что подавляющая масса участвующих в фестивале игр — инди-проекты, названий которых вы раньше никогда не встречали. Тем не менее, это не означает, что данные игры плохие; напротив — фестиваль это отличный способ подыскать для себя что-нибудь новенькое и интересное.
В фестивале принимают участие игры самых разных жанров — от боевиков и приключений до платформеров и хорроров.
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