Несколько дней назад Microsoft провела на E3 2021 совместную с Bethesda презентацию, в рамках которой на нас высыпалась масса достойнейших новостей по самым разным ожидаемым всеми играм. К сожалению, презентация продолжалась всего полтора часа, и всю информацию в её рамки уложить не удалось, и чтобы исправить эту неприятность, компания уже завтра, 17 июня, проведёт дополнительную презентацию Xbox Games Showcase Extended, на которой её внутренние студии расскажут о работе над своими проектами.

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Со списком студий, которые примут в ней участие, Microsoft сегодня поделилась:

343 Industries (Halo Infinite);

Double Fine (Psychonauts 2);

Ninja Theory (Senua’s Saga Hellblade II);

Obsidian Entertainment (Avowed, The Outer Worlds 2);

Playground Games (Forza Horizon 5, новая Fable);

Rare (Sea of Thieves, Everwild);

World’s Edge (Age of Empires IV, Age of Empires III Definitive Edition, Age of Empires II Definitive Edition).

Стоит отметить, что в рамках Xbox Games Showcase Extended не предвидится никаких громких анонсов — все они уже состоялись в рамках совместной презентации Xbox & Bethesda. В основном речь пойдёт о процессе разработки проектов, но не исключено, что парочка-другая любопытных новостей всё же проскочат.