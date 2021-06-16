Завтра в Rainbow Six Siege стартуют очередные «бесплатные выходные»
Несмотря на почтенный возраст, Rainbow Six Siege продолжает получать новый контент и привлекать новых пользователей. Со второй задачей частично призваны справляться регулярные акции выходных бесплатного доступа к шутеру, и очередная такая акция стартует уже завтра, 17 июня, и продлится до 21 июня.
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Бесплатный доступ распространяется на все игровые платформы — PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One — а параллельно ему на различные издания Rainbow Six Siege будут распространяться крупные скидки. Достигнутый в ходе бесплатного доступа прогресс никуда не пропадёт и будет сохранён на учётной записи.
Напоминаем, что Rainbow Six Siege — это тактический шутер с различными персонажами, обладающими уникальными гаджетами и способностями. Выпуск новых персонажей — основной способ поддержки проекта свежим контентом. Игра появилась на свет в декабре 2015 года и пока не торопится уходить на покой.
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