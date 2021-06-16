Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Благодаря «облаку» на Xbox One тоже можно будет играть в «некстгенные» проекты

Когда-нибудь об этой идее расскажут подробнее.
+
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

В рамках своей презентации на E3 2021 компания Microsoft анонсировала много игр, которые будут доступны исключительно на PC и Xbox Series X|S. Впрочем, в компании осознают тот факт, что ещё миллионы геймеров пользуются консолями прошлого поколения, и что оставлять их без игр пока преждевременно.

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Естественно, с точки зрения производительности Xbox One не способна воспроизводить игры нового поколения, однако на этот случай у Microsoft есть пусть и «костыльное», но всё же решение — «облачный» гейминг посредством Xbox Cloud Gaming, ранее известный как xCloud. По аналогии с такой же системой для смартфонов, планшетов и браузеров.

Подробнее о том, как будет реализовано «облако» для Xbox One, рэдмондский гигант расскажет чуть позже. Насколько данная идея окажется жизнеспособной, покажет только время, но ввиду тотального дефицита полупроводников, конца и края которому пока не видно, для многих геймеров она может стать чуть ли не спасением.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Hitman 3 рассказали, что нового ждёт игроков в «Сезоне Лени»
+
Благодаря «облаку» на Xbox One тоже можно будет играть в «некстгенные» проекты
+
Презентация Xbox & Bethesda закономерно признана лучшей на E3 2021
2
Авторы Forza Horizon 5 объяснили выбор Мексики в качестве сеттинга игры
1
Скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
231
Battlefield 2042: о картах, ботах, классах и бесплатном пострелизном контенте
9
Cyberpunk 2077 вернётся в продажу в PlayStation Store на следующей неделе
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
28
10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра
6
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
22
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
29
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
3

Сейчас обсуждают

MetalCat
14:08
Видимо, поняли, что народу тогда зашло.
Анонсирована Tiny Tina’s Wonderlands — игра во вселенной Borderlands, вдохновлённая приключениями Dungeons & Dragons
sgs
14:06
Не в профите дело. А в том что ты хочешь и можешь это сделать, и это круто.
Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
sgs
14:05
Делали тут на оверах в подсолнечном уже. Все в 2000-е. Все вы пропустили. Не думал тогда никто про гарантии и прочую ерунду, то было время энтузиастов.
Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
Arimand
14:03
Из 11 поколения - адекватный вариант 11400f, если собирать систему с нуля, и брать 560 мать. Если рассматривается 10700к или 11700к... с соответственно достаточно дорогой мат. платой и неплохим охла...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
Arimand
14:00
Кто "не экономит"? Посмотрите на том же "цпубенчмарк", там 5600X с относительно недорогими материнками по большей части у людей. Недавно смотрел тесты на i2hard - они райзен 5800X тестили с одной из ...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
Андрей Фоменко
14:00
Ну ваще странно , цена 150кр геймерам не по карману а майнерам не нужна ибо зарезана , для кого эта карта не понятно
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
REY_B_
13:57
Без толпы лохов желающих вложить настоящие баксы, никакого роста не будет. Нынешний подскок не в счёт. Так как крипта крайне волатильная и скачает туда-сюда, даже после выпуков Зелота.
Майнеры массово продают GeForce RTX 3080 на Авито, а добывать Эфириум стало невыгодно – Коммерсант
Arimand
13:57
Во-первых, тесты не очень полезны, без прямого сравнения систем с процессором+видеокартой от "противоположных" лагерей. Уверен, что у очень многих процессор от AMD, а видеокарта от Nvidia. Во-вторых ...
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
Arimand
13:53
"общее количество видеокарт превышало 2 миллиона 800 тысяч штук.". В смысле. Они хотят сказать, что всего за целых 3 месяца было произведено/отгружено каких-то жалких 3 млн видеокарт? Т.е. в год произ...
Майнеры раскупили все видеокарты: аналитики подсчитали конкретную цифру проданных устройств
wwr222
13:52
А ты сомневался? Да еще и по серым схемам.БОльшая часть ведь даже до магазинов не добралась.Тут при желании просто непаханное поле для расследований.
Майнеры раскупили все видеокарты: аналитики подсчитали конкретную цифру проданных устройств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем