Благодаря «облаку» на Xbox One тоже можно будет играть в «некстгенные» проекты
В рамках своей презентации на E3 2021 компания Microsoft анонсировала много игр, которые будут доступны исключительно на PC и Xbox Series X|S. Впрочем, в компании осознают тот факт, что ещё миллионы геймеров пользуются консолями прошлого поколения, и что оставлять их без игр пока преждевременно.
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Естественно, с точки зрения производительности Xbox One не способна воспроизводить игры нового поколения, однако на этот случай у Microsoft есть пусть и «костыльное», но всё же решение — «облачный» гейминг посредством Xbox Cloud Gaming, ранее известный как xCloud. По аналогии с такой же системой для смартфонов, планшетов и браузеров.
Подробнее о том, как будет реализовано «облако» для Xbox One, рэдмондский гигант расскажет чуть позже. Насколько данная идея окажется жизнеспособной, покажет только время, но ввиду тотального дефицита полупроводников, конца и края которому пока не видно, для многих геймеров она может стать чуть ли не спасением.
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