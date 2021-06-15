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Cyberpunk 2077 вернётся в продажу в PlayStation Store на следующей неделе

Разработчики подтвердили это в комментарии изданию Eurogamer
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Не успела сегодня игровая общественность переварить новость о том, что Cyberpunk 2077 стало можно добавить в список желаемого в PlayStation Store, откуда Sony изгнала самую ожидаемую ролевую игру последних лет за ненадлежащее качество практически сразу после релиза, как теперь CD Projekt RED в комментарии изданию Eurogamer подтвердила, что игра окончательно вернётся в продажу в PS Store уже 21 июня.

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Означает ли это, что игра после череды обновлений полностью готова к прохождению на консолях PlayStation прошлого поколения — увидим уже постфактум, но рискнём предположить, что Sony не стала бы рисковать второй раз, прежде чем разрешать проекту возвращаться в свой магазин.

Стоит отметить, что стоимость акций группы компаний CD Projekt на фоне данных новостей начала стремительно расти и уже несколько часов назад достигла максимума с марта этого года.

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