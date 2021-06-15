В рамках E3-презентации кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead стало известно, что проект со временем будет получать платный дополнительный контент, включая новые карты, геймплейные нововведения, а также сюжетные кампании. Игроки начали переживать, что разработчики обдерут их как липку, а также устроят сегрегацию по контентному признаку, однако сегодняшние реалии игровой индустрии вынуждают разработчиков быть более толерантными и справедливыми.

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Так, в официальной новостной ленте Back 4 Blood разработчики из Turtle Rock поведали о том, что в PvE-режиме игры весь дополнительный контент будет синхронизирован между всеми участниками лобби с «округлением» вверх. Проще говоря, если у троих друзей не куплено никакого дополнительного контента, а у зажиточного четвёртого он имеется в полном объёме, то система синхронизирует вас всех по четвёртому игроку.

Что же касается PvP-режима, то предназначенный для него дополнительный контент, в числе которого новые выжившие («Чистильщики») и новые мутанты, покупать также не придётся: весь его можно будет получить бесплатно путём внутриигрового прогресса.

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Напоминаем, что эта духовная наследница Left 4 Dead поступит в продажу 12 октября на всех актуальных платформах.