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Разработчики Gothic и Risen анонсировали ELEX II — продолжение винтажного ролевого экшена с открытым миром

Игра получит полную русскую локализацию.
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Немецкое издание GameStar раньше времени опубликовало анонсирующий трейлер ролевой игры ELEX II, снабдив его порцией скриншотов. Мы начинали эту заметку с пониманием, что речь идёт о банальной «утечке», но разработчики из Piranha Bytes оперативно превратили её в официальную новость. Вся информация официально опубликована студией, у ELEX II даже появилась своя страничка в Steam, поэтому спешим поделиться с вами подробностями.

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Итак, ELEX II — винтажная (так говорят сами девелоперы) ролевая игра с открытым миром. Это продолжение ELEX, в котором игрокам предстоит вернуться в постапокалиптический мир Магалана. Ключевая геймплейная «фишка» игры — реактивный ранец, благодаря которому игроку откроется небывалая свобода в исследовании его «многоликих просторов».

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Главный герой — всё тот же искатель приключений Джакс. По сюжету сиквела, с момента его победы над Гибридом не прошло и нескольких лет. Теперь на планете появилась новая угроза, которая принесла с собой силу тёмного элекса, что грозит опасностью для всего живого. Джаксу нужно будет заниматься объединением всех группировок на планете против общего врага.Вместе с этим герою предстоит принять участие в воспитании своего сына Декса. Piranha Bytes обещает, что в ELEX II нас ждёт огромный, разнообразный и уникальный мир с множеством биомов и фракций в постапокалиптическом сеттинге.

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Особое внимание в сиквеле уделено взаимодействию главного героя с множеством уникальных NPC, которые будут помнить действия игрока, присоединяться к группе или покидать её в зависимости от принятых решений, оставаясь при этом смертными. То есть, это не напарники из Fallout 4 или Skyrim, которым нельзя нанести смертельный вред. В ELEX II гибель напарника возможна, это даже каким-то образом отразится на сюжете. Авторы дежурно подчёркивают, что у всех действий героя будут последствия, а этические решения многообразны, как и весь мир игры.

Для ELEX II также заявлена усовершенствованная система управления, призванная помогать игроку в ближнем и дальнем бою.

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Игра должна появиться на PC и консолях обоих поколений, даты релиза пока нет. Если верить описанию ELEX II на страничке в Steam, проект получит полную русскую локализацию. Первые скриншоты уже опубликованы, трейлер тоже доступен для просмотра.

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Разработчики Gothic и Risen анонсировали ELEX II — продолжение винтажного ролевого экшена с открытым миром
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