Capcom тоже «приехала» на E3 2021. Презентация компании была крайне бедна на контент, но кое-что минимально интересное на ней всё же было. Во-первых, Capcom напомнила, что Resident Evil Village стала очень популярной частью культовой серии, и что по многочисленным просьбам игроков приступила к работе над дополнительным контентом для «Деревни».

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Какими-либо подробностями с нами не поделились; известно лишь, что разработка только-только началась, так что ждать релиза предстоит ещё долго.

И во-вторых, сетевое ответвление Resident Evil под названием Resident Evil RE:Verse наконец-то доберётся до прилавков уже в июле. Пока без точной даты. Собственно, не совсем понятно, ради чего вообще Capcom проводила конференцию: для таких будничных новостей она вовсе не требуется.