Премьерный показ трейлера Elden Ring состоялся в рамках церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2021, случился он под самый конец мероприятия, поэтому подробностей об игре пришлось чуточку подождать. Глава студии FromSoftware Хидетака Миядзаки поговорил с несколькими игровыми изданиями, охотно раскрывая различные данные о грядущем проекте. Теперь мы кое-что знаем об открытом мире, сетевом режиме, боссах и многом другом.

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Начнём с мира Elden Ring: он включает в себя шесть больших регионов, в каждом из них обитает местный полубог-правитель. Разработчики проработали общую карту мира, без детализации отдельных локаций и подземелий.

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Здесь FromSoftware сразу дала понять, что изучать каждый регион можно в любом порядке. Для этих целей предусматривается специальная локация-хаб, откуда игрок сможет переместиться в любой из доступных регионов. К последним относятся не только открытые территории, но и замки, разные укрепления, подземные катакомбы и тому подобные места.

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FromSoftware станет всячески подталкивать игрока к изучению мира Elden Ring, ведь это, как минимум, гарантирует подпитку информацией о его внутреннем устройстве (проще говоря, «лоре»). Путешествие между шестью регионами ускорит выданная герою ездовая лошадь: её советуют использовать только для перемещений, но сражаться, сидя верхом на штатной «Плотве», никто не запретит.

Упоминание размеров мира Elden Ring и его «лора» плавно подводит нас к обсуждению выбранного FromSoftware сеттинга — он действительно абсолютно новый. Хидетака Миядзаки рассказал, что его команда не хотела ограничивать себя хорошо известными правилами Dark Souls и решила «просто идти дальше», не оглядываясь на свои прошлые проекты.

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На прохождение Elden Ring придётся потратить не меньше 30 часов, это если ещё не заниматься второстепенными активностями. Проходить все локации напролом совсем не обязательно: любителям скрытных манёвров будет где развернуть свой тактический гений.

Фирменный асинхронный мультиплеер вернётся, но в слегка расширенном формате. Игроки смогут объединяться в группы, выставляя своим сообщениям и, простите, трупам, наивысший приоритет. Заниматься исследованием открытого мира можно будет и в сетевом режиме, но тогда придётся отказаться от поездок на лошади.

Для главного персонажа уже сейчас подтверждён гибкий редактор — если для кого-то это важно. Игрок сможет изменять внешность героя, выбирать что-то похожее на класс, участвовать в PvP и других сетевых активностях. Система крафтинга, опциональные боссы и навыки из Dark Souls 3 тоже заявлены.

В Elden Ring появятся духи, которых можно будет оставлять или подбирать, используя их в качестве компаньонов. В последнем случае игрок волен отправлять духа-напарника для защиты, нападения или отвлечения.

Elden Ring должна появиться в продаже 21 января 2022 года на PC и консолях обоих поколений. Глава FromSoftware уверен, что игра выйдет в срок, переносов не случится.