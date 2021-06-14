Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение

Это новая вселенная, но «ушки» Dark Souls торчат отовсюду.
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Премьерный показ трейлера Elden Ring состоялся в рамках церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2021, случился он под самый конец мероприятия, поэтому подробностей об игре пришлось чуточку подождать. Глава студии FromSoftware Хидетака Миядзаки поговорил с несколькими игровыми изданиями, охотно раскрывая различные данные о грядущем проекте. Теперь мы кое-что знаем об открытом мире, сетевом режиме, боссах и многом другом.

реклама

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Начнём с мира Elden Ring: он включает в себя шесть больших регионов, в каждом из них обитает местный полубог-правитель. Разработчики проработали общую карту мира, без детализации отдельных локаций и подземелий.

реклама

Здесь FromSoftware сразу дала понять, что изучать каждый регион можно в любом порядке. Для этих целей предусматривается специальная локация-хаб, откуда игрок сможет переместиться в любой из доступных регионов. К последним относятся не только открытые территории, но и замки, разные укрепления, подземные катакомбы и тому подобные места.

реклама

FromSoftware станет всячески подталкивать игрока к изучению мира Elden Ring, ведь это, как минимум, гарантирует подпитку информацией о его внутреннем устройстве (проще говоря, «лоре»). Путешествие между шестью регионами ускорит выданная герою ездовая лошадь: её советуют использовать только для перемещений, но сражаться, сидя верхом на штатной «Плотве», никто не запретит.

Упоминание размеров мира Elden Ring и его «лора» плавно подводит нас к обсуждению выбранного FromSoftware сеттинга — он действительно абсолютно новый. Хидетака Миядзаки рассказал, что его команда не хотела ограничивать себя хорошо известными правилами Dark Souls и решила «просто идти дальше», не оглядываясь на свои прошлые проекты.

реклама

На прохождение Elden Ring придётся потратить не меньше 30 часов, это если ещё не заниматься второстепенными активностями. Проходить все локации напролом совсем не обязательно: любителям скрытных манёвров будет где развернуть свой тактический гений.

Фирменный асинхронный мультиплеер вернётся, но в слегка расширенном формате. Игроки смогут объединяться в группы, выставляя своим сообщениям и, простите, трупам, наивысший приоритет. Заниматься исследованием открытого мира можно будет и в сетевом режиме, но тогда придётся отказаться от поездок на лошади.

Для главного персонажа уже сейчас подтверждён гибкий редактор — если для кого-то это важно. Игрок сможет изменять внешность героя, выбирать что-то похожее на класс, участвовать в PvP и других сетевых активностях. Система крафтинга, опциональные боссы и навыки из Dark Souls 3 тоже заявлены.

В Elden Ring появятся духи, которых можно будет оставлять или подбирать, используя их в качестве компаньонов. В последнем случае игрок волен отправлять духа-напарника для защиты, нападения или отвлечения.

Elden Ring должна появиться в продаже 21 января 2022 года на PC и консолях обоих поколений. Глава FromSoftware уверен, что игра выйдет в срок, переносов не случится.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fromsoftware elden ring
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение
+
На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
3
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
3
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl стал лидером продаж в российском сегменте Steam
24
Музыку для Starfield пишет композитор первых двух Dragon Age и великолепной Syberia
1
Русская локализация появится в Hitman 3 до конца лета
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 37
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
29
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
55
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
18
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Canyon Wired Mouse M-05 - обзор дешёвой мышки с хорошей эргономикой и приятным дизайном
3
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
3

Сейчас обсуждают

Hacknir
21:19
в россии никогда ничего не падает никуда. Цены только растут.
Дженсен Хуанг ожидает снижения цен на видеокарты и планирует увеличить выручку за счёт майнеров
REY_B_
21:19
А что же Вы там это претензии не предъявили? Там бы и обсудили. В том числе, стандартную формулировку с "ценность которого устанавливается правительством". С известным на нашей печальной практике, что...
Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой
Hacknir
21:18
и толку? будет тоже самое, только с другим шильдиком.
Дженсен Хуанг ожидает снижения цен на видеокарты и планирует увеличить выручку за счёт майнеров
Китайский Пасечник
21:17
во во как подсолнух с вышкой болтаешься где бы копеечку ещеб заработать зп 29 потолок, а таджики дворники по 60-65 получают и тут бл видишь негатьивные комменты про майнеров от поклонников моргеншлерн...
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
Синус Косинус
21:17
Майкрософт им много даёт ...
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
krestover
21:16
До выхода игры, год...а может и хрен знает сколько...
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
Hacknir
21:15
хотеть не вредно, толк от графики если игра будет скучная? дрочнуть на скрины и выйти? как сейчас с 90% игр
На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
Bryant333
21:13
Хотелось бы увидеть yjdsq Масс Эффект размерами схожий с Андромедой и новый ANnthem с хорошим сюжетом и разнообразными локациями.
На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
hammer.77
21:09
Этот "Мавроди" уже видно прикупил крипты и сейчас ее активно "поднимает". Не удивлюсь если через дней десять , когда он ее сольет, опять будет лепетать про вредность и т.д.
Курс Bitcoin взлетел после слов Маска и возможности оплачивать автомобили Tesla криптовалютой
Me4tatelI&gt;
21:09
представляю такую себе картину) миграция майнеров в сальвадор)) учитывая что там порой и президентов даже действующих высылают, то обещаю одного из президентов ничего не стоят))
Китайские майнеры могут мигрировать в Сальвадор в поисках чистой энергии для добычи Биткоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем