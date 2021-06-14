На должность главы BioWare утверждён Гэри Маккей: студия собирается восстанавливать доверие игроков
В конце прошлого года BioWare покинул её руководитель Кейси Хадсон, а временно исполняющим обязанности главы студии назначили Гэри Маккея. Что ж, сегодня компания с радостью сообщила, что приставка «врио» Маккею больше не потребуется: он был утверждён в должности нового главы BioWare.
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Стоит отметить, что хоть в BioWare Маккей человек совсем новый — он присоединился к коллективу лишь полтора года назад, в январе 2020-го — но в целом у него 23-летний опыт работы в игровой индустрии. Работал над играми серии FIFA, Turok и даже над приключением по мотивам фильма «Трон: Наследие».
По словам Маккея, BioWare сосредоточится на производстве тех игр, которые и принесли ей мировую известность и любовь фанатов: над крупными RPG с проработанными мирами и захватывающими сюжетными линиями. Ну а нам остаётся только верить и надеяться.
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Напомним, что сейчас BioWare активно работает над новыми Dragon Age и Mass Effect. Подробной информации о них, правда, пока нет.
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