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Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %

Чудеса умного сглаживания.
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В начале июня NVIDIA совместно с Ubisoft объявила о том, что в популярном сетевом боевике Rainbow Six Siege появится поддержка технологии «умного» сглаживания DLSS (Deep Learning Super Sampling), благодаря которому необходимость выбирать между качеством и производительностью уходит в прошлое.

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Сегодня день внедрения DLSS в Rainbow Six Siege настал, и NVIDIA сразу же опубликовала на своём официальном YouTube-канале соответствующий видеоролик, демонстрирующий, насколько сильно повышается производительность игры при использовании данной технологии. В разрешении 4K производительность увеличивается на показатель до 50 % в зависимости от сцены, позволив всем участвовавшим в тестировании графическим ускорителям перешагнуть психологически важный рубеж в 100 fps. Поскольку кадров в секунду в шутерах от первого лица много не бывает, прирост значительный и очень важный для любого подрастающего «киберспортсмена».

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Напоминаем, что Rainbow Six Siege вышла в 2015 году, но её активная контентная поддержка продолжается и по сей день. В перспективе игра получит функцию кроссплея, которая позволит друзьям на разных платформах играть вместе.

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