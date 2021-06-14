Музыку для Starfield пишет композитор первых двух Dragon Age и великолепной Syberia
Приготовьтесь, на протяжении ещё некоторого времени мы будем регулярно потчевать вас информацией об анонсированной вчера Starfield — порция за порцией. Теперь вот, например, мы узнали, что музыку для этой игры пишет композитор Инон Зур, он подтвердил своё участие в подготовке саундтрека с помощью Twitter.
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Инон Зур поблагодарил за доверие Тодда Говарда и остальных участников команды за оказанное ему высокое доверие. Свои композиции для Starfield он определил в «уникальное классическое» направление, которое он создал специально для этой игры.
Если покопаться в профиле Twitter господина Инона Зура, то можно выяснить, что он давал намёки о своём участии в работе над саундтреком Starfield ещё в ноябре прошлого года. Собственно, вот тот самый «пост».
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Recording a huge orchestra for a massive next-gen game. Exciting! pic.twitter.com/cM8oCTbbfB— Inon Zur (@InonZur) November 7, 2020
8 ноября композитор написал, что записывает музыку для масштабной игры нового поколения.
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А теперь мы дадим вам справку, кто же такой этот Инон Зур. Он, в первую очередь, известен как автор музыки для первых двух Dragon Age. Саундтреки для Fallout 76, Fallout 4, Fallout: New Vegas и даже Fallout Tactics тоже записывали с его участием. В послужном списке господина Зура имеются композиции, написанные для великолепной Syberia, поэтому за качество саундтрека Starfield можно не беспокоиться.
Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на PC и Xbox Series X|S.
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