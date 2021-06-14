Русская локализация появится в Hitman 3 до конца лета
Hitman 3 вышла без официальной поддержки русского языка, из-за чего недосчиталась многих русскоязычных покупателей. Разработчики из IO Interactive решили, что никогда не поздно признать свою недоработку, и сегодня в рамках посвящённой дальнейшему развитию игры прямой трансляции объявили, что до конца лета добавят в Hitman 3 поддержку русского, японского и китайского языков. Локализация будет выполнена в виде субтитров.
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Hitman 3 вышла в январе этого года и была тепло принята как критиками, так и простыми игроками. Напомним, что сейчас IO Interactive трудится над оригинальной игрой по Агенту 007, тогда как Агент 47 отправлен в отпуск. Естественно, рано или поздно «лысый» вернётся.
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