Сервис GOG, в котором сейчас проходит масштабная летняя распродажа игр, решил сделать всем своим пользователям приятный подарок и договорился с разработчиками космического ролевого экшена Hellpoint о его раздаче в течение двух суток. Любой желающий с сегодняшнего дня вплоть до среды, 16 июня, 16:00 по московскому времени может забрать данную игру в вечное пользование.

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Напомним, что Hellpoint вышел в конце июля прошлого года, и хоть и получил довольно высокие пользовательские оценки, но особой популярности не снискал. Геймплейно Hellpoint представляет собой «Dark Souls в космосе», где нам надо играть за существо-гуманоида и исследовать заброшенную космическую станцию Ирид Ново.

Что же до летней распродажи в GOG, то она продлится ещё две недели — до 28 июня.