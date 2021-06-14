Футурический выживач Icarus от создателя DayZ выйдет в августе
Дин Холл, лучше всего известный, как автор зомби-выживача DayZ, летом прошлого года анонсировал свой новый проект под названием Icarus. В плане игрового процесса это также «выживастик», но уже в футуристическом сеттинге. Проект редко появлялся на радарах игровых изданий, но сегодня в рамках PC Gaming Show случилось самое важное — Icarus обрёл точную дату выхода — 11 августа.
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По сюжету Icarus, в будущем люди приглядели для себя планету Икар, которая должна была стать для человечества новой Землёй. Колонизация планеты из-за её сложных условий и враждебной фауны была практически полностью провалена, однако столь смелое предприятие оказалось спасено, когда в недрах Икара был обнаружен новейший бесценный материал. Началась новая «золотая лихорадка»: на Икар ринулись отважные авантюристы со всей Земли, за которых мы и будем играть.
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