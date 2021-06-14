Дин Холл, лучше всего известный, как автор зомби-выживача DayZ, летом прошлого года анонсировал свой новый проект под названием Icarus. В плане игрового процесса это также «выживастик», но уже в футуристическом сеттинге. Проект редко появлялся на радарах игровых изданий, но сегодня в рамках PC Gaming Show случилось самое важное — Icarus обрёл точную дату выхода — 11 августа.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

По сюжету Icarus, в будущем люди приглядели для себя планету Икар, которая должна была стать для человечества новой Землёй. Колонизация планеты из-за её сложных условий и враждебной фауны была практически полностью провалена, однако столь смелое предприятие оказалось спасено, когда в недрах Икара был обнаружен новейший бесценный материал. Началась новая «золотая лихорадка»: на Икар ринулись отважные авантюристы со всей Земли, за которых мы и будем играть.