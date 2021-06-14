Выставка E3 (в каком бы она формате не проводилась) не могла никак обойтись без конференции PC Gaming Show, на котором нам показывают трейлеры больших и маленьких игр. Новый ролик Vampire: the Masquerade Swansong точно должен вас заинтересовать. Геймплея там почти не было — только лощёный «пререндер», но мы не жалуемся.

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Vampire: the Masquerade Swansong предлагает отыграть роль трёх вампиров, распоряжаясь их силами, и попытаться сохранить хрупкий баланс между человеческой и звериной сущностью. Игроку придётся принимать решения, от которых будет зависеть судьба Бостона.

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Саму Vampire: the Masquerade Swansong разработчики называют «прекрасным примером нарративной ролевой игры» и захватывающим триллером. Игра должна выйти на консолях текущего и прошлого поколений, а также на PC. Причём, в последнем случае речь идёт только о магазине Epic Games Store.