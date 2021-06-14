Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Orcs Must Die! 3 выйдет на PC, PlayStation и Xbox в следующем месяце

Ненужная никому эксклюзивность для Stadia закончилась.
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Временная эксклюзивность Orcs Must Die! 3 для Google Stadia наконец-то подходит к своему завершению, а это значит, что совсем скоро мы сможем накостылять настырным оркам уже на PC и консолях PlayStation с Xbox. В рамках мероприятия PC Gaming Show разработчики проекта объявили о том, что их творение заглянет на вышеуказанные платформы уже 24 июля.

реклама

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Напомним, что Orcs Must Die! 3 — это «башенная защита» от третьего лица, в которой нам нужно защитить свой штаб от волн разномастных орков. В распоряжении игроков самое различное вооружение и ловушки, призванные остановить орков и не дать им заполучить наши секреты.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

orcs must die 3
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Жестокая ролевая игра Vampire: The Masquerade — Swansong обзавелась новым трейлером
+
Orcs Must Die! 3 выйдет на PC, PlayStation и Xbox в следующем месяце
+
Геймплей Life is Strange: True Colors показали на видео, авторы также напомнили о переизданиях предыдущих частей
+
Eidos Montreal анонсировала самодостаточную игру по «Стражам Галактики» — без микротранзакций и DLC
+
Авторы Nier Automata показали свежий трейлер своего нового проекта Babylon’s Fall
+
Огнемёты и летающие багги в свежем геймплейном видео Far Cry 6
1
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
25

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 21
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
89
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
44
Canyon Wired Mouse M-05 - обзор дешёвой мышки с хорошей эргономикой и приятным дизайном
3
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Внук
01:30
Нах ненужная карта уровня 1080ти. Шило на мыло.
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
Inqizitor
01:27
Фар Край 6 - Новый даун - бесконечная история. Вот как можно было после великолепной 5 части скатиться до Нового дауна и до 6 части как в ролике? Юбики - совсем сумасшедшие?
Огнемёты и летающие багги в свежем геймплейном видео Far Cry 6
Gringo
01:25
Хоть я и взял карточку для игр, но ради интереса решил чуток помайнить в свободное время, пока просто сижу в инете. Дабы лично судить о том, выгодно это занятие или нет. А также понять, опасен ли майн...
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Kibzarium
01:23
Рост биткоина не причина хаоса во всем мире, а следствие. Если вы посмотрите на график, то увидите, что очередная волна роста началась с началом пандемии короновируса.
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
Kibzarium
01:22
Бред. Даже на бюджетной палитовской gaming pro температура памяти - 76 градусов с оборотами вентиляторов 70%. ETH на ней майнить глупо, а вот ERGO с доходностью в 4$ копается на ура. Карта действитель...
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
Митяй Архивиз
01:07
Gtx 950 купленная в начале 2016 года до сих пор основа для игр 🗿
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Дункан Маклауд
01:05
Кому она нужна за эти деньги?
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
Gringo
01:02
А я наоборот, хотел мотоцикл, но купил видюху и просрал мот. Просто очень хотелось поиграть.)) Ну, ладно, мот тогда на будущий год. Пока перекантуюсь на машине.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Asmodeus
01:00
Факт.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
JohnGrasshopper
00:58
К тестам вопросов нет, а вот написано всё очень так себе, всё в кашу какую-то. Если твоя статья только для тех, кто в глубокой теме по кулерам, то ладно, эти пару землекопов будут рады и ща напишут "н...
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем