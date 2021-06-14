Временная эксклюзивность Orcs Must Die! 3 для Google Stadia наконец-то подходит к своему завершению, а это значит, что совсем скоро мы сможем накостылять настырным оркам уже на PC и консолях PlayStation с Xbox. В рамках мероприятия PC Gaming Show разработчики проекта объявили о том, что их творение заглянет на вышеуказанные платформы уже 24 июля.

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Напомним, что Orcs Must Die! 3 — это «башенная защита» от третьего лица, в которой нам нужно защитить свой штаб от волн разномастных орков. В распоряжении игроков самое различное вооружение и ловушки, призванные остановить орков и не дать им заполучить наши секреты.