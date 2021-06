Square Enix на своём онлайн-мероприятии не забыла уделить время игровому сериалу Life is Strange. Во-первых, нам показали трейлер комплекта переизданий Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm. Фанаты этих частей должны обязательно присмотреться к новым сборникам, ведь в них разработчики серьёзно улучшили лицевую анимацию и движения персонажей. Комплект поступит в продажу 30 сентября.

Во-вторых, отдельного внимания удостоилась Life is Strange: True Colors. Нам показали геймплей с использованием уникальной способности главной героини — там, напомним, умеет читать эмоции персонажей. Выход новой Life is Strange случится чуть раньше, 10 сентября, на PC и консолях.

Демонстрация всех игр и сборников с переизданиями разработчики запихнули в один ролик. Новую Before the Storm вы можете увидеть в действии во второй половине видео.