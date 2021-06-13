Шутер Far Cry 6 отметился и на прошедшей презентации Xbox. Разработчики показали нам новый геймплейный трейлер, в котором не обошлось без изрядной порции юмора, что хорошо.

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Всё внимание в ролике уделили оружию, его тут будет много и на любой вкус: снайперская винтовка, пистолеты, ножи и кинжалы, автоматы и многое другое. Авторы особенно подчёркивают, что разное вооружение должно применяться в зависимости от имеющейся ситуации. Иногда нужно действовать скрытно — тогда пригодятся метательный топорик и лук. Если нужно выдать результат с расстояния и с одного раза — берем снайперскую винтовку. Когда о скрытности беспокоиться не нужно, то огнемёт — самое оно. Ну, и так далее. В конце ролика наша героиня эпично улетела на багги в закат, ну где ещё такое увидишь?

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Far Cry 6 выходит 7 октября на PC и консолях. Предзаказы уже открыты.